tmw Inter-Perisic, alzata l'offerta per il rinnovo. Il punto dopo il summit in sede con gli agenti

vedi letture

Ultimissime sul futuro di Ivan Perisic, dopo il summit andato in scena questo pomeriggio presso la sede dell'Inter - durato circa un paio d'ore - tra gli agenti del giocatore e la società nerazzurra. Sul tavolo, il rinnovo del contratto in scadenza a giugno: l'Inter ha alzato di poco l'offerta (fino a circa 5 milioni di euro, ndr) giocando al rialzo con vari bonus. Per il momento si respira ottimismo, in attesa di una risposta da parte dell'entourage del croato.