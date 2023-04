tmw Inter, rifinitura senza Calhanoglu e Skriniar. Alle 15 la partenza per Lisbona

Rifinitura in corso ad Appiano Gentile per l'Inter. Prosegue il lavoro differenziato di Hakan Calhanoglu e Milan Skriniar, che non saranno dunque a disposizione di Simone Inzaghi nel match di domani contro il Benfica. Regolarmente in gruppo, invece, tutti gli altri nerazzurri, ad eccezione dei soli Handanovic e Cordaz, che stanno svolgendo lavoro in palestra: l'ex Crotone ha da poco smaltito l'influenza, ma entrambi dovrebbero comunque viaggiare con la squadra. La partenza della squadra è prevista per le ore 15, di seguito le immagini della partenza: