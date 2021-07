tmw Inter sempre più azzurra: dopo Bastoni, toccherà a Barella allungare il contratto

Sono giorni febbrili in casa Inter, non solo per quanto riguarda il mercato in uscita: la società nerazzurra, stando a quanto da noi raccolto, sta infatti lavorando al rinnovo di Nicolò Barella. Sarà l'unico tra i calciatori nerazzurri a rinnovare a stretto giro di posta - dopo Bastoni: per il centrocampista sardo, come il compagno tra i pilastri della Nazionale di Mancini impegnata nell'Europeo 2020, un anno in più e adeguamento di ingaggio dopo le ottime prestazioni sia con l'Inter che con la maglia azzurra.