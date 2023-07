tmw Juve, cori al JMedical: "Lukaku non lo vogliamo". Insulti per Cuadrado

Presa di posizione abbastanza chiara da parte dei tifosi della Juventus presenti al JMedical. Dopo le voci insistenti di un possibile arrivo di Romelu Lukaku, i sostenitori bianconeri hanno fatto partire, come documentato dal video di TMW, cori non proprio edificanti all'indirizzo del belga ed abbastanza chiari come "Noi Lukaku non lo vogliamo" oppure "Lukaku sei un venduto". Bersagliato anche Juan Cuadrado, insultato dopo il suo ormai imminente passaggio all'Inter.