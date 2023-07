tmw Juve, obiettivo Holm dello Spezia: contatto in giornata ma i liguri chiedono troppo

vedi letture

La Juventus segue ormai da tempo Emil Holm, esterno dello Spezia tra i migliori nella passata stagione, nonostante la retrocessione dei liguri in Serie B. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, nelle prossime ore potrebbe esserci un contatto tra le parti, ma la situazione è comunque molto difficile, visto che le Aquile chiedono tra i 10 e i 15 milioni di euro per lasciar partire il calciatore, cifra ritenuta troppo alta dai bianconeri. A queste condizioni sarà dunque impossibile chiudere la trattativa, ma la Vecchia Signora proverà comunque a far abbassare le pretese allo Spezia.

L'ultima stagione.

L'anno scorso Holm ha giocato 20 partite in Serie A, segnando anche un gol contro la Cremonese, ma da febbraio in poi non ha praticamente più giocato, a causa della pubalgia che lo ha frenato e di un successivo problema all'inguine che di fatto non lo ha più fatto rientrare nella lista dei convocati dopo la panchina del 2 aprile contro la Salernitana.