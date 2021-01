tmw Kovalenko-Atalanta, lo Shakhtar va in Turchia col giocatore: piccola frenata sull'affare

Potrebbe volerci più tempo del previsto, a meno di ulteriori colpi di scena, nel passaggio di Viktor Kovalenko dallo Shakhtar Donetsk all'Atalanta. Il giocatore in questo momento è stato convocato per il ritiro ad Antalya della formazione arancionera. Le visite, previste per domattina, sarebbero state rinviate. C'è fiducia tra le parti, per il via libera lo Shakhtar aspetta i documenti da parte dell'Atalanta per il trasferimento. Ore di attesa, a meno che qualcosa non cambi a breve. Kovalenko è già stato bloccato per l'estate, intanto lo Shakhtar aspetta l'ultimo contatto da parte dell'Atalanta per il placet all'addio anticipato.