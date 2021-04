tmw Lazio, blitz per Maksimovic: c’è l’idea di un quadriennale

vedi letture

La Lazio si muove a caccia di rinforzi per la prossima stagione. Contatti avviati per Nikola Maksimovic in scadenza di contratto con il Napoli. Concorrenza all’Inter che è da tempo sul giocatore, la Lazio prova ad accelerare per il difensore molto apprezzato da Inzaghi e c’è l’idea di un contratto quadriennale. Nuovo obiettivo in casa biancoceleste, il nome individuato da Igli Tare e Simone Inzaghi per la prossima stagione è Maksimovic...