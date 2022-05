tmw Lazio no limits: per il centrocampo è vicino Marcos Antonio dello Shakthar

vedi letture

Lazio senza freni in questo solo apparentemente tranquillo mercoledì di maggio: il club biancoceleste, stando a quanto da noi raccolto, sta spingendo per Marcos Antonio dello Shakhtar: nelle idee di Sarri il brasiliano prenderebbe il posto del connazionale Lucas Leiva, altro calciatore in scadenza a giugno dei biancocelesti, prossimo al rientro in patria. Per il club romano ennesima operazione di giornata, con Tare che starebbe provando a chiudere l'acquisto del carioca dopo aver chiuso per Rugani, aver impostato gli arrivi di Caputo e Vecino, e aver fatto passi avanti anche per Alessio Romagnoli.

LEGGI ANCHE: TMW - Acerbi alla Juve, Rugani alla Lazio: clamoroso scambio in via di definizione

LEGGI ANCHE: TMW - Lazio scatenata, scelto il vice Immobile: affondo per Caputo, anche Vecino ad un passo

LEGGI ANCHE: TMW - Ancora Lazio: contatti positivi con Romagnoli, Lotito alza ancora l'offerta