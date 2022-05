tmw Lazio scatenata, scelto il vice Immobile: affondo per Caputo, anche Vecino ad un passo

Il campionato non è neanche finito, ma con la certezza della qualificazione in Europa League il mercato della Lazio sembra aver preso il volo: si sta concludendo un clamoroso scambio con la Juventus, a cui andrà Acerbi, mentre in biancoceleste è in arrivo Rugani, ma la voglia di Lotito di accontentare Sarri non si ferma alla difesa. E' infatti in arrivo anche l'accordo per il vice Immobile: contatti proficui nelle ultime ore per Francesco Caputo, che la Sampdoria potrebbe cedere per ragione economiche.

Non è finita qui: affondo per Matias Vecino

Colpo in arrivo anche a centrocampo: Matias Vecino, svincolato dall'Inter, dovrebbe essere il rinforzo per il reparto intermedio di Maurizio Sarri, che ha allenato anche l'uruguaiano nella sua annata dei miracoli a Empoli. Anche per lui accordo molto vicino: la Lazio oggi ha anche incontrato Enzo Raiola, per capire il futuro di Patric e provare a convincere Romagnoli.