tmw Lazio, trattativa in corso per il rinnovo di Felipe Anderson. Parti più vicine

Ci sono contatti continui fra la Lazio e l'entourage di Felipe Anderson per cercare il rinnovo dell'attaccante brasiliano. Tornato nel 2021 dopo l'esperienza fallimentare al West Ham, ora è in scadenza al 30 giugno del 2024 e alcune sirene arabe si sono già sentite. Il giocatore però preferirebbe - e il condizionale è d'obbligo - rimanere nella Capitale. Per questo il presidente Lotito sta cercando di trovare la quadratura per prolungare il rapporto per almeno tre stagioni, oppure con due più un'opzione per rinnovare. Le parti pare siano più vicine nelle ultime settimane, anche se c'è ancora differenza fra quanto chiede Felipe e la proposta della Lazio.

Felipe Anderson vorrebbe sfondare il tetto dei 3 milioni, anche perché per tornare alla Lazio si era abbassato lo stipendio da 3,5 milioni all'anno a 2,5 a salire. Ora, appunto, ne percepisce tre e vorrebbe ritornare all'ingaggio che gli bonificava il West Ham ogni mese. La sensazione è che comunque le parti siano più ottimiste di qualche mese fa, quando erano già arrivati interessamenti da molti club anche europei. Anche perché Felipe Anderson ha 30 anni ed è stato fra i protagonisti della cavalcata della Lazio fino al secondo posto della scorsa stagione.

Qualche settimana fa lo stesso Felipe s'era detto felice della scelta. "Devo prendere la decisione giusta. Sono felice in questo momento, mi sento in forma e ogni giorno sono sempre più motivato e forte. Dal mercato sono arrivati molti sondaggi, ma come dico sempre ora è giusto essere qui, ancor di più per il periodo delicato che stiamo vivendo col gruppo".