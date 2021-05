tmw Le vie del centro di Genova colorate di blucerchiato a 30 anni dallo scudetto della Samp

Le vie del centro di Genova (Via XX Settembre e via San Vincenzo nelle foto) colorate di blucerchiato per i 30 anni dello scudetto. In Piazza De Ferrari invece è esposta la coppa vinta dai blucerchiati il 19 maggio 1991.

📷 Le vie del centro di #Genova colorate di blucerchiato per i 30 anni dello scudetto. pic.twitter.com/V3LxbVM4HA — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) May 19, 2021

🇮🇹 30 anni dallo scudetto della #Sampdoria: la coppa esposta in Piazza a Genova pic.twitter.com/pncrVvmo3s — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) May 19, 2021

