tmw Lo Spezia è già nel dopo Italiano: i nomi per l'eredità sono Giampaolo o Maran

Sta per prendere forma il nuovo Spezia del dopo Vincenzo Italiano (attesa domani l'ufficialità con la Fiorentina) e del dopo Mauro Meluso. La società si prepara a cambiare pelle anche in panchina. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, la società ligure avrebbe due nomi adesso in mente più di ogni altro: il primo è Marco Giampaolo, per il quale però la trattativa sulla buonuscita col Torino è tutta da reimpostare. Così prende quota anche un altro nome che piace molto alla dirigenza e alla proprietà ovvero Rolando Maran che ha un contratto di un'altra stagione col Genoa.