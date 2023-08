tmw Messias al Genoa, per il Milan 3 milioni totali: tutti i dettagli dell'operazione

Junior Messias è pronto a diventare un nuovo giocatore del Genoa. L'attaccante ex Crotone svolgerà in queste ore le visite mediche prima di firmare il nuovo contratto coi rossoblù, con i club che in queste ore hanno definito formula e dettagli finali della trattativa.

La base sarà quella di un prestito oneroso con obbligo di riscatto da parte del Grifone, un'operazione che porterà nelle casse del Milan un totale di 3 milioni di euro. Per definire l'operazione servirà però prima il passaggio formale del rinnovo del giocatore col Milan, visto che il suo attuale contratto scadrà nel 2024 e le norme vigenti impediscono ad un calciatore di spostarsi in prestito durante l'ultimo anno di contratto.