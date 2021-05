tmw Milan, Maldini fa sognare i tifosi: "Questo è solamente l'inizio, grazie per il sostegno"

vedi letture

Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica rossonera, ha parlato da Casa Milan ringraziando i tifosi accorsi davanti alla piazza antistante la sede rossonera per festeggiare la Champions League centrata da Pioli e dai suoi ragazzi: "Grazie ragazzi per il vostro sostegno in questi anni, lo posso dire sia da calciatore e anche da dirigente. Questo è solamente l'inizio, è un traguardo, ma è un punto di partenza, non di arrivo. Ci sono stati momenti difficili e ce ne saranno ancora. Li abbiamo affrontati credo nella giusta maniera. Siamo il Milan e dobbiamo essere protagonisti. Grazie ancora".