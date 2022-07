tmw Milan-Tanganga, dopo il week-end parte l'assalto: da trovare intesa su numeri e formula

Dopo il week-end, dopo aver accolto per visite e firma Charles de Ketelaere, il Milan andrà forte sul difensore. Con un nome in testa nella lista dei desideri come Japhet Tanganga: con l'entourage e col Tottenham i contatti procedono serrati, da lunedì dovrebbero ripartire proprio per trovare la quadra sui numeri e sulla formula della trattativa. Il Milan continua a spingere per il prestito con diritto di riscatto mentre Paratici (su Tanganga restano sempre Everton e Newcastle) vuole l'obbligo partendo da una richiesta di 20.