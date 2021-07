tmw Milan, trattativa per Ballo-Touré del Monaco: sarebbe il vice-Hernandez

Il Milan potrebbe chiudere in settimana per un elemento per la corsia di sinistra. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, i rossoneri sarebbero vicini a Fodé Ballo-Touré. Il terzino del Monaco arriverebbe come vice Hernandez. Trattativa in corso.