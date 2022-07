tmw Napoli, Di Lorenzo: "Per ora il capitano è Koulibaly, se andrà via deciderà lo spogliatoio"

Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli, direttamente dal Centro Congressi di Dimaro Folgarida, sede del ritiro azzurro, ha risposto alle domande dei giovani tifosi.

Come ti trovi a Napoli?

"Mi trovo benissimo con la mia famiglia, è una città bellissima ed è bello viverci.

Quanto è forte Osimhen?

“E’ fortissimo, ha margini di miglioramento. Quest’anno nonostante qualche infortunio ha fatto un bel campionato. Speriamo che si ripeta e faccia tanti gol.

Qual è il giocatore che ti ha messo più in difficoltà?

Sicuramente Leao ha fatto un campionato strepitoso e in quella partita mi ha fatto un po’ sudare”.

Qual è l’atmosfera all’interno della squadra?

"C’è l'entusiasmo di ripartire con la Champions. Dobbiamo affrontare questa stagione cercando di migliorare e fare il meglio possibile. Siamo pronti, siamo carichi per questa nuova stagione”.

Possiamo contare su di te al fantacalcio?

“Nell’ultima stagione non sono stato molto utile per via delle poche reti”.

C'è un calciatore a cui ti ispiri?

“Per me sono i migliori adesso Cancelo e Arnold, cerco di prendere spunto da loro e migliorare”.

Come ti senti a essere il futuro capitano se parte Koulibaly?

“Per ora è Koulibaly, poi vedremo cosa succederà. Saranno il mister e lo spogliatoio a decidere”.

Quali sono i compagni più simpatici?

"Siamo un bel gruppo e stiamo bene insieme. Questa è la cosa più importante”.

Sui social.

“Li uso anche io i social, la penso come Amir. A me non piace questa cosa di nascondersi dietro ad un telefonino e commentare, alla fine siamo persone normali e possiamo avere momenti no. Bisogna avere equilibrio anche in quello”.

Riesci a estraniarti dalle critiche verso la società?

“Le critiche si accettano e aiutano a crescere e migliorare.