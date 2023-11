tmw Napoli, incontro in corso fra De Laurentiis e Tudor: i dettagli dell'offerta, si cerca accordo

È in corso in questo momento, alla Filmauro di Roma, l'incontro fra Aurelio De Laurentiis e i dirigenti del Napoli con Igor Tudor, candidato alla panchina napoletana per il prossimo futuro. Sul tavolo c'è una offerta da sei mesi, condizionata ai risultati per un'ulteriore stagione, più un'opzione unilaterale per eventualmente rinnovare a giugno. Invece Tudor ha chiesto chiaramente un contratto da 18 mesi per evitare, fra qualche mese, di rimanere con il cerino in mano. E poi il progetto, secondo l'allenatore, dev'essere di più ampio respiro e non incentrato sul futuro prossimo.

Così fra poco potrebbero esserci novità per quanto riguarda il sostituto di Rudi Garcia, ancora formalmente titolare del posto, ma che è già tornato in Francia e aspetta solamente la comunicazione dell'esonero.

Invece i dirigenti dovrebbero rimanere fino alla fine della stagione, anche se il futuro sembra segnato per Meluso e Pompilio, con il primo che andrà in scadenza e il secondo che ha la Juventus come possibile destinazione. Alla fine si salveranno Micheli e Mantovani, uomini di fiducia del presidente De Laurentiis e fra gli artefici della vittoria dello Scudetto.