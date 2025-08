Ufficiale Lumezzane, ceduto a titolo definitivo Alessandro Dalmazzi alla Sambenedettese

FC Lumezzane comunica la cessione a titolo definitivo del difensore Alessandro Dalmazzi alla US Sambenedettese.

Alessandro in due stagioni in rossoblù ha disputato sessantasette partite segnando due reti e rendendosi protagonista di gare di assoluto livello diventando una colonna della squadra in campo, ma anche fuori dove le sue qualità umane sono state fondamentali per la creazione del gruppo che ha raggiunto grandi risultati in questi due anni.

Al Tati, idolo dei tifosi, Sceriffo del Saleri e protagonista indiscusso anche del Diario Rossoblù, il più grande in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera