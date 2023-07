tmw Napoli, l'agente di Osimhen lascia il ritiro dopo l'incontro con il patron De Laurentiis

Victor Osimhen è tornato oggi a disposizione del Napoli e in occasione del suo arrivo a Dimaro, ha raggiunto il ritiro del Napoli anche il suo agente Roberto Calenda . L'occasione era propizia per un incontro con il patron De Laurentiis per discutere del rinnovo contrattuale dell'attaccante nigeriano, puntualmente avvenuto.

Osimhen