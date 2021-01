tmw news Il derby della Capitale si avvicina. Il Milan vuole tutto

Tanti temi nel corso del TMW News di oggi: si parla del Derby della Capitale in programma tra due giorni ma si analizza anche la vittoria dell'Inter in Coppa Italia contro la Fiorentina (in collegamento ci sarà l'ex viola e ex rossonero Andrea Manzo) e quella di ieri del Milan. Occhi puntati poi oltre che sul mercato, sulla situazione del Torino e sull'Atalanta che domani in Coppa affronta il Cagliari.