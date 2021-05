tmw news Juve, a Udine tra dubbi e riflessioni sul futuro. Atalanta, test Sassuolo

vedi letture

La Juventus in primo piano nel corso del TMW News di oggi. I bianconeri se la vedranno, in una delicata partita, contro l'Udinese. Pirlo, sia pure sotto osservazione, si è detto tranquillo. Occhi puntati poi sul mercato allenatori, con Sarri ormai ad un passo dalla Roma. Si parla poi dell'Atalanta che ha come obiettivo il secondo posto e che domani affronterà il Sassuolo in una gara che si annuncia spettacolare (in collegamento con noi ci sarà l'ex bergamasco Carlo Perrone).

Clicca sotto per guardare