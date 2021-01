tmw Non solo Roma per Otavio: anche Milan, Juve e Napoli sul trequartista del Porto

Non c'è soltanto la Roma sulle tracce di Otavio, trequartista in scadenza di contratto con il Porto. Per il classe '95 sono arrivate proposte anche da Juventus, Napoli e Milan in Italia, oltre a quella del Leicester dalla Premier League. Il club giallorosso resta davanti rispetto agli altri, ma c'è da registrare anche una telefonata del milanista Maldini al giocatore. Difficile che il Porto riesca a convincerlo a restare anche oltre la naturale scadenza dell'accordo.