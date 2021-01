tmw Papu Gomez, alle 12 la partenza per Siviglia: nel pomeriggio le visite mediche

vedi letture

Papu Gomez dall’Atalanta al Siviglia, tutto fatto. Tutto definito. Ieri sera le firme dei documenti tra club . E alle 12 il Papu partirà in direzione Spagna. Un aereo privato lontano da occhi indiscreti, per cominciare una nuova avventura. Visite mediche di rito, ultime formalità burocratiche. E poi il Papu sarà ufficialmente del Siviglia fino al 2024. Un colpo importante per il ds Monchi, una nuova grande avventura tutta da vivere per il Papu...