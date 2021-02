tmw Parma, oggi confronto D’Aversa-Krause. In bilico anche il ds Carli, la situazione

Sono giorni movimentati in casa Parma. Traballa l’allenatore Roberto D’Aversa ma anche il direttore sportivo Marcello Carli che potrebbe lasciare i gialloblù a stretto giro di posta o se non avverrà nell’immediato sarà comunque addio a giugno. Nelle prossime ore è previsto un confronto in video call tra il tecnico D’Aversa e il presidente Krause. Si cercherà di tracciare una linea comune da qui a fine campionato o se non ci saranno le condizioni verrà consumato l’addio. La partita contro l’Udinese sarà determinante ma non sono esclusi colpi di scena prima del previsto. In bilico anche il direttore sportivo. Il Parma intanto si sta muovendo per reperire anche un direttore generale. C’è l’idea Lucas Labat ex Boca Juniors già sondato l’anno scorso, ma al vaglio ci sono anche altri profili. Tra presente e futuro da scrivere, il Parma studia le mosse per uscire dalla crisi. E tanto potrebbe passare dal confronto di oggi D’Aversa-Krause...