TMW - Per la difesa del Parma resta caldo il nome di Fazio della Roma: la situazione

Resta caldo il nome di Federico Fazio per la retroguardia del Parma. I ducali stanno cercando un nome di grande esperienza per completare il pacchetto arretrato di Roberto D'Aversa e quella dell'argentino della Roma è un'ipotesi importante. Lo scoglio è l'ingaggio da oltre 2 milioni di euro ma i giallorossi potrebbero contribuire al pagamento dello stipendio di Fazio. Per il Parma sarebbe un colpo di spessore assoluto e un rinforzo pesante per la difesa.