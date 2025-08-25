Cambiaso si scusa dopo il rosso: "Non sono un violento, ho sbagliato e chiedo perdono"

Andrea Cambiaso chiede scusa. Il calciatore della Juventus, espulso nel finale della gara casalinga contro il Parma per condotta violenta dopo una manata a Lovik, ha postato una storia su Instagram per commentare l'accaduto. Queste le sue parole:

"Non sono una persona violenta, nella mia vita non ho mai alzato le mani o fatto qualcosa di simile. Oggi ho commesso un errore e voglio chiedere scusa ai miei compagni, a tutto lo staff, alla società e ai tifosi. È stato un brutto gesto che non mi appartiene e di cui mi vergogno. Nella mia vita ho commesso errori e da ognuno ho sempre imparato molto. Anche da questo imparerò, per diventare una persona migliore. Forza Juve, fino alla fine".