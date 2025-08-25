Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Lazio, Provedel: "La scorsa stagione per me è stata difficile, ora mi sento bene"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 00:28Serie A
di Dimitri Conti

Ivan Provedel, portiere della Lazio, ha parlato ai canali ufficiali del club biancoceleste al termine della partita persa con il risultato di 2-0 sul campo del Como, esordio nella Serie A 2025/2026 per la compagine capitolina.

Ha detto, il numero uno della Lazio: "Purtroppo è stata una brutta gara, sapevamo delle loro qualità. Quello che dovevamo fare non l’abbiamo fatto e gli episodi hanno fatto la differenza, per poco non abbiamo fatto gol. Detto questo non è un alibi, il calcio è questo loro hanno fatto meglio di noi e hanno vinto la partita. Loro hanno avuto maggiore intensità e qualità, è una catena che continua e la gara si fa sempre più difficile. Siamo mancati in intensità e qualità perché tenere palla è importante".

Prosegue e conclude così Provedel, nella sua analisi del post-partita: "Mi sento bene, sto lavorando per migliorare devo ancora crescere tanto. La scorsa stagione per me è stata difficile, ho fatto fatica a esprimermi e non ho alibi. Lavoro solo per migliorare e dimostrare chi sono".

