tmw radio Amoruso: "Mourinho a Roma non mi convince. Aspettiamoci di tutto"

vedi letture

L'ex attaccante Nicola Amoruso, nel corso dell'intervista di ieri a TMW Radio, ha parlato anche dell'approdo di Jose Mourinho a Roma: "Non mi convince. Di certo sull'aspetto comunicativo è un gran colpo per la Roma. Mourinho è uno che ha vinto tanto ma anche molto sanguigno, non le manda a dire. Secondo me potrà far bene, non so però se puntando seriamente allo Scudetto. Certo, da uno come Mou aspettiamoci di tutto, nel bene e nel male".