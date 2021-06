tmw radio Capello: "Mi piace molto Jorginho, ma tutti giocano con tecnica e qualità"

vedi letture

Ospite ieri di TMW Radio, durante Maracanà, mister Fabio Capello ha detto la sua sulla Nazionale di Mancini: "Tutti sanno tutti muoversi bene, hanno tecnica e qualità. Sono veloci, abbiamo messo in difficoltà la Svizzera, squadra non semplice da battere. Noi li abbiamo messi in crisi con tecnica e velocità. Mi piace moltissimo Jorginho, ieri sera però ha meritato molto Locatelli. Lo Scudetto con la Roma? E' stata la vittoria che mi ha dato più soddisfazione in carriera. Siamo riusciti a creare con Baldini e il presidente Sensi un grande ambiente. Non facevamo i capricci con il presidente, avevamo le idee ben chiare e questo era fondamentale. Sapevamo che ci serviva uno come Batistuta, per cui è stato faccio un sacrificio notevole. Mancava un centravanti di sostanza e di peso per quella squadra".