Intervenuto ieri a TMW Radio, l'ex difensore Amedeo Carboni ha parlato anche del momento che si vive in casa Roma, partendo dal rapporto tra Dzeko e l'allenatore Fonseca: "Ho letto che Dzeko ha chiesto scusa e c'è stato un chiarimento. Il fatto che si sia rimesso a disposizione secondo me è un vantaggio per la Roma, non possono fare a meno del curriculum che ha, seppure Borja Mayoral stia facendo bene. Il futuro dipende dalle richieste che potrà avere il giocatore, o dalla volontà della Roma di venderlo".