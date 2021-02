tmw radio Di Gennaro: "Derby di Milano già decisivo. Chiesa? Migliorato rispetto a Firenze"

L'ex centrocampista Antonio Di Gennaro, opinionista di TMW Radio, ha parlato nel corso della trasmissione Stadio Aperto con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini. L'intervista inizia dalla sconfitta di ieri sera della Juventus: "Per fortuna che ha segnato Chiesa... Anche se ricordo con Allegri quando riuscirono a rimontare il 2-0 dell'Atletico Madrid. La Juventus ieri sera non ha giocato da Juve, e l'infortunio di Chiellini può pesare. Il Porto è un avversario organizzato ma non trascendentale, credo che questo gol di Chiesa faccia sperare ma la prestazione è da rivedere. C'è l'obbligo pure di dover rientrare in campionato".

A Firenze c'era pure chi lo criticava.

"Ancora non era perfetto nelle scelte, e ci si soffermava sul fatto che non facesse il salto di qualità. Oggi è migliorato, anche se non gioca sempre".

Come spiegarsi le difficoltà di molti singoli?

"Ieri sono incappati in una brutta prestazione globale, complessiva. Poi il gol preso dopo 30 secondi... Non so se questa cosa di costruire dal basso sia una moda, ma io rimango dell'idea che il portiere debba parare e i difensori difendere. Per l'uscita bassa serve qualità, e già in altre partite della Juve c'erano state avvisaglie".

Quanto conta il derby di Milano?

"Per me è decisiva, uno snodo fondamentale. Se vince l'Inter acquista ancora più consapevolezza e autostima, e così facendo per la Juventus ci sarebbe l'obbligo di non sbagliare più nulla. Se vince il Milan, allora sì che potrebbero credere davvero a giocarsi lo Scudetto fino in fondo. Rispetto all'andata è una partita totalmente diversa".

Anche lo Spezia è uno spartiacque, per la Fiorentina?

"Sì, ora arriveranno altre squadre in lotta per salvarsi. La vittoria all'Allianz Stadium è stata più che fondamentale, immaginarsi dove sarebbe oggi. Con la Sampdoria hanno giocato bene, ma la differenza sta nel fatto che Ranieri i cambi li aveva, Prandelli no. Giustamente il tecnico ha ricordato che la lotta è quella per non retrocedere".