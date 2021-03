tmw radio Di Gennaro: "Inter e Milan hanno un futuro, questa Juventus non lo so"

Commentatore RAI e opinionista di TMW Radio, l'ex centrocampista Antonio Di Gennaro è intervenuto in diretta a Stadio Aperto con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini. Si comincia dal primo tempo del Milan a Manchester: "Hanno fatto vedere solo alcune angolazioni, ma credo abbiano valutato con attenzione. Comunque è un gran bel Milan, al di là di come andrà stasera hanno futuro: ci sono dei giovani che giocano bene, conditi dalla mentalità di qualcuno più esperto come Ibrahimovic. Nonostante alcuni piccoli passi falsi, che ci stanno, loro e l'Inter hanno prospettive importanti: da capire che futuro avrà la Juve dopo l'ultima debacle".

Con Messi e Ronaldo eliminati sembra stia cambiando la geografia.

"I vari Haaland e Foden, per citarne due, hanno già sulle spalle campionati importanti nonostante l'età. Per questo lodo il Milan che fa giocare i giovani. Comunque gli anni passano per tutti, e credo che Cristiano Ronaldo abbia deluso più di Messi: così fuori dal gioco e da ogni logica non lo avevo mai visto. Con tutto il rispetto per il Porto, ma un'eliminazione così va valutata molto attentamente, e da grande società qual è la Juve dovranno capire cosa succede l'anno prossimo".

Quale il rinforzo indispensabile?

"Se ne devo scegliere uno solo dico un grandissimo centrocampista. In teoria però un bel rinforzo per reparto. Uno come Haaland, però, non so come facciano ad averlo perso... Era proprio l'attaccante che gli serviva. A centrocampo invece servono almeno due pedine, mentre in difesa hanno De Ligt che diventerà di grandissimo spessore. La cosa difficile per loro però sarà vendere alcuni giocatori come Rabiot e Ramsey: con certi ingaggi non so come possano inserirli in certe trattative...".

L'avanzamento dell'età di Bonucci e Chellini è stato gestito male?

"Dirò di più, per un discorso di plusvalenza hanno perso due grandissimi laterali come Cancelo e Spinazzola. Sia per una difesa a quattro che a tre sono fantastici. Delle nuove leve, a parte Fagioli, non vedo chi possa essere competitivo per una squadra di rango com'è la Juventus. Il fatto che debbano lottare per entrare in Champions League deve portarli ad un'analisi importante sul progetto, pur dicendo che io sarei per proseguire con Pirlo".