tmw radio Di Gennaro 'scagiona' Fonseca: "Non aveva veri difensori di ruolo"

Ospite ieri di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro ha parlato così della sfida di domenica tra Roma e Milan: "L'ha provata all'inizio la difesa a quattro Fonseca, poi ha trovato la quadratura con la difesa a tre. Si può giocare a tre, ma con Fazio vai in difficoltà ora. Ci devono essere delle alternative, ma stavolta non aveva difensori di ruolo veri. In alcune partite di livello la differenza la fa il centrocampo, ma poi bisogna vedere anche i difensori. Se sono veloci, bravi tecnicamente e in marcatura, si compensa l'assenza di un uomo a centrocampo".