tmw radio M. Orlando: "Atalanta, Inter e Juve sicure della Champions. In ballo il 4° posto"

vedi letture

L'ex centrocampista Massimo Orlando, oggi opinionista, è intervenuto in diretta a Maracana, trasmissione di TMW Radio: ​​​​​​​"La Roma ha sprecato poche energie, hanno dovuto solamente non commettere errori. Non credo ci sia stata grossa fatica per i giallorossi. Sarà molto più difficile per il Milan, ha buttato via una partita che poteva portare a casa e incontra una Fiorentina che sta bene. In più il Milan è sempre in emergenza. Roma-Napoli è alla pari, il Milan deve ripetere l'exploit di Verona. Corsa Champions? L'Atalanta la vedo nettamente superiore a tutte le contendenti, credo che l'unico posto da dividersi se lo giocheranno Napoli, Milan e Roma. Vedo già sicure anche Inter e Juventus".