tmw radio M. Rossi: "Quest'anno Ronaldo ha fatto meno la differenza rispetto agli scorsi"

vedi letture

Marco Rossi, ct dell'Ungheria, nel suo intervento di ieri a TMW Radio ha dato anche un giudizio su Cristiano Ronaldo dopo averlo incontrato da vicino: "Parliamo di un grande campione, in ogni momento può fare la giocata e inventarsi un gol. Però non ha più quella continuità di rendimento e di prestazioni di qualche anno fa. Quest'anno alla Juve ha avuto un andamento un po' altalenante, anche se la differenza l'ha fatta: gol e assist parlano per lui. L'ha fatta però un po' meno rispetto agli anni precedenti. Anche in questo Europeo è stato meno continuo".