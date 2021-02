tmw radio Petruzzi e la polemica Pellegrini-Immobile: "Eccessiva, sono due amici"

Fabio Petruzzi, ex difensore giallorosso, nel suo intervento di ieri a TMW Radio, ha parlato anche della polemica cittadina su Lorenzo Pellegrini per un post di quest'ultimo su Ciro Immobile: "Eccessivo. Oggi i social sono la rovina, ma al di là di questo non ci trovo nulla di male in quel post. Non è perché uno gioca nella Lazio non può esserci amicizia fuori dal campo. Hanno fatto tanta Nazionale insieme poi, non ci trovo niente di male".