Ospite della serata l'ex calciatore Fabio Petruzzi.

Giallorossi contro il Benevento, grande occasione:

"E' una partita importantissimo, soprattutto per la classifica. Il Milan fino a due settimane fa aveva una certezza di lottare per lo Scudetto, ad oggi però comincia a scricchiolare. Oggi l'Inter ha fatto una partita straordinaria. Dopo due ko di seguito, poi verrà a Roma con la Roma e comincerà a tremare per il quarto posto".

Tifosi più sereno sul caso Dzeko-Fonseca? E a chi dare la fascia da capitano?

"E' Pellegrini il capitano, perché è un giocatore che se la merita. Dzeko? Il caso è passato ed è stato imbarazzante. Il capitano deve essere l'esempio per tutti e Dzeko non è stato da esempio. Quindi è giusto che sia andata così. In assenza di Pellegrini la darei a Veretout la fascia, perché è un trascinatore, da tutto in campo".

Pellegrini contestato dai tifosi per un post su Immobile:

"E' eccessivo. Oggi i social sono la rovina, ma al di là di questo non ci trovo nulla di male in quel post. Non è perché uno gioca nella Lazio non può esserci amicizia fuori dal campo. Hanno fatto tanta Nazionale insieme poi, non ci trovo niente di male".

Avrebbe fatto giocare Dzeko stasera?

"Non lo avrei fatto giocare. Ad oggi Mayoral è il titolare. In Coppa ho già visto un Dzeko diverso, voglioso di riprendersi il posto. Ma oggi nella testa di Fonseca il titolare è Mayoral, che si sta meritando sul campo i gradi. Non è un top player ma un buon centravanti, quando gioca lui vedo una Roma che gioca più in velocità, più cattiva davanti".