tmw radio Ponciroli: "Juve nei guai con Conte. Inter? Mi preoccupano le parole di Marotta"

vedi letture

Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio2000, è intervenuto nell'editoriale di 'TWM Radio'.

Le speranze Champions della Juventus passano per Conte...

"Credo che la Juventus sia messa veramente male, perché arriva Conte, che non vede l'ora di vendicarsi della sua ex squadra ed estrometterla dalla Champions. È ovvio ed è sportivamente giusto che schieri la squadra migliore. La Juventus deve sperare che l'Inter non faccia l'Inter, altrimenti è dura. È nei guai dalla sconfitta col Milan. Mercoledì col Sassuolo ha vinto perché Berardi ha sbagliato il rigore, altrimenti avrebbe perso".

Il futuro dell'Inter?

"Quando Marotta ha detto che daranno tutte le risposte a fine stagione, mi sono preoccupato. Spero di no ma qualcosa potrà accadere, è inevitabile e non sarà l'unico club a ridimensionarsi. Eventualmente sarebbe un peccato, perché l'Inter stava creando un progetto interessante".

Il Milan si è ripreso dopo una flessione, la Champions è vicina:

"Il Milan ha un'identità, la mano di Pioli si vede. È una squadra vera, ha meritato la vittoria contro la Juventus. Domenica scorsa ho visto una squadra che si affidava ai suoi campioni e un'altra che giocava a calcio. Mercoledì il Torino ha mollato sul 3-0, ma non è mai facile fare 7 gol".

In molti si chiedono perché Dybala non abbia giocato titolare con il Milan..

"Pirlo è in stato confusionale, anche se, in determinate condizioni, la coppia Dybala-Ronaldo trova delle difficoltà: insieme li ho visti bene solo con Higuain, non con Morata. Uno come l'argentino però non può rimanere in panchina. Sono innamorato di lui, avrei voluto giocasse titolare col Milan".

Nel prossimo mercato, cosa serve al Milan?

"Sacrificherei Leao, che potrebbe portare anche una plusvalenza, e prenderei un centravanti vero, d'area di rigore. Un attaccante vecchio stile, che possa sostituire Ibrahimovic. L'acquisto di Mandzukic si è rivelato sbagliato. Vlahovic è il profilo giusto per il Milan, ma sarebbe un investimento ingente. Un altro nome è Giroud, non è giovanissimo ma al Milan farebbe una marea di gol".