Il direttore Mario Sconcerti, nell'intervista di ieri a TMW Radio, ha parlato anche del Milan e delle possibilità che da lottare per lo Scudetto rischi di ritrovarsi a fine stagione fuori dalla Champions: "La Roma avrebbe due partite da vincere in più, per esempio, e con sedici rimaste non è proprio un attimo... Certo, possono arrivare quinti come però secondi o prima. La partita di La Spezia è un episodio, dove sono venuti a mancare i due vertici di centrocampo, Bennacer e Calhanoglu, e la cosa ha sballato la difesa. Essendo due abbastanza costanti, non credo la cosa si ripeterà. Il derby lo potranno anche perdere, ma di sicuro lo giocheranno bene. Il vero campanello d'allarme, però, non è l'ultima sconfitta, ma aver perso tre volte nelle ultime sette. Se non fai tre partite senza perdere, dove vuoi andare?".