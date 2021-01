tmw radio Tacchinardi: "Napoli, forse manca quel qualcosa in più per restare in alto"

Intervistato da TMW Radio, l’ex giocatore della Juventus Alessio Tacchinardi analizza il ko a sorpresa del Napoli contro l’Hellas Verona: “Mi dispiace per Rino, ha dato una identità alla squadra, quest'anno ha tentato di renderla più bella ma con risultati altalenanti. Forse sta incidendo la tensione per arrivare a qualcosa d'importante. Manca continuità, è vero. Solo Sarri ha trovato un'alchimia per dargli una continuità per il vertice. Evidentemente nei calciatori non c'è quel qualcosa in più per restare in alto".