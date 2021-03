tmw radio Tricella: "La colpa non è di Pirlo, ma di chi lo ha messo lì"

vedi letture

L'ex calciatore Roberto Tricella a Maracanà, trasmissione di TMW Radio analizza le difficoltà della Juventu: "Non sono riusciti a integrarsi i giocatori. Ci sono delle situazioni particolari che ti portano a giocare naturalmente. Se metti i giocatori al loro posto, il gioco viene da sè. Se le cose funzionano bene, i gol li fanno le due punte. Non so a chi dare la colpa, ci sono troppe cose che incidono. Pirlo? Si può criticare, ma la colpa maggiore allora è della società che lo ha messo lì. Vedremo però cosa riuscirà a fare d'ora in poi. Di sicuro c'è che non ha mai dato l'impressione di essere una grande squadra. E' uscita dalla Champions come l'Inter non dimostrando di essere più forte delle avversarie".