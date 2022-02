tmw Roma, il Siviglia punta Cristante per l'estate: summit fra il suo agente e Monchi, i dettagli

vedi letture

Il Siviglia ha messo nel mirino Bryan Cristante per la prossima estate. Trovano conferme in casa biancorossa le notizie di un ritorno di fiamma di Monchi sul suo pupillo ai tempi della Roma (fu proprio lui ad acquistarlo per i giallorossi). In casa andalusa si cerca il sostituto del brasiliano Fernando e l'ex Atalanta ha sicuramente le qualità per andare a completare la mediana di Lopetegui.

Nei giorni scorsi, a Siviglia, c'è stato un primo summit interlocutorio fra l'agente del calciatore Beppe Riso e lo stesso Monchi, col nome di Cristante (più di quello dell'altro assistito Papu Gomez) sul tavolo della trattativa. I biancorossi hanno preso informazioni concrete, la Roma valuta il classe '95 circa 20 milioni di euro e, in caso di cessioni importanti (uno fra Koundé e Diego Carlos sembra destinato a salutare a fine stagione), parte degli introiti potrebbe così essere dirottata proprio verso la capitale.