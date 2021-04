tmw Roma, incontro con gli agenti di Vlahovic. Le richieste del serbo, Dzeko verso l'addio

Dusan Vlahovic è il pezzo pregiatissimo dell'estate della Fiorentina. Il centravanti serbo, nonostante le parole al miele per il rinnovo, non ha ancora trovato un accordo con i viola. Questo perché le richieste sono lievitate nel corso dei mesi, dopo quelle della scorsa annata: nel 2020 poteva firmare un contratto quinquennale da 1,5 a stagione, ma non è stata formalizzata tale proposta. Il Lipsia ha offerto 25 milioni di euro, ma la Fiorentina ha fatto muro e non aveva intenzione di cedere sotto i 40.

INCONTRO CON LA ROMA - Così nei giorni scorsi c'è stato un incontro fra Tiago Pinto e gli agenti del calciatore. Meeting interlocutorio perché i 40 milioni chiesti dalla Fiorentina non sono affare da poco. I giallorossi hanno dato priorità alla ricerca di un centravanti (Zapata è l'altro nome) e nelle prossime settimane sono attese novità. Vlahovic comunque chiede 2,5 milioni di euro per un quinquennale, più una commissione superiore al milione. Su di lui ci sono anche Juventus e Milan.

DZEKO VERSO L'ADDIO? Questa ricerca continua di un centravanti ha una chiara motivazione. Dzeko è in uscita, anche per uno stipendio che si aggira intorno ai 7,5 milioni di euro annui. Solo due squadre possono permetterselo, in Italia: Inter e Juventus. Non è detto che una delle due non possa affondare il colpo nelle prossime settimane.