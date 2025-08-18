TMW Fiorentina, rifiutata l'offerta del Torino per Fortini. I viola dettano le condizioni ai granata

Il Torino continua a insistere per Niccolò Fortini, terzino sinistro che può giocare anche a destra. Secondo quanto raccolto da TMW, la Fiorentina avrebbe aperto solamente a una cessione in prestito secco, che consentirebbe al calciatore di trovare maggiore continuità, ma i granata preferirebbero altre formule. I viola sono disposti al massimo a valutare un prestito con diritto di riscatto e controriscatto in proprio favore.

Non ci sono i presupposti al momento perché l'operazione si concluda positivamente e a testimonianza di ciò Pradè e gli altri uomini mercato hanno già rifiutato una prima proposta a titolo definitivo. Resta da capire se negli ultimi giorni della sessione estiva di trasferimenti le cose possono cambiare. Quel che è certo è che la società gigliata crede nelle potenzialità del classe 2006, che in carriera ha vinto una Coppa Italia con la Primavera nella stagione 2023-2024.

Fortini, il cui contratto con la Fiorentina scadrà il 30 giugno 2027, vanta 27 presenze e 2 gol con la Juve Stabia, 36 gettoni e 2 reti con la Primavera dei viola, 25 apparizioni e 5 centri con l'Under 17 e 10 incontri e un gol con l'Under 18. Inoltre è sceso in campo 3 volte con l'Italia Under 18 e 12 con l'Under 19, segnando anche una rete.