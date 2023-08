tmw Roma su Zapata, l'Atalanta lo valuta 10 milioni di euro. Anche Inter e Monza sul colombiano

Non solo Luis Muriel, la Roma ha messo nel mirino anche Duvan Zapata. Il club giallorosso, tramite un intermediario, ha sondato il terreno per Muriel, entrato nell'ultimo anno di contratto con la Dea e con uno stipendio da due milioni netti a stagione. Ma quello di Muriel non è stato l'unico nome per il quale la Roma ha chiesto informazioni, perché i giallorossi si sono interessati anche all'altro colombiano della Dea, Duvan Zapata.

Il classe 91, anche a causa di diversi problemi fisici, non è riuscito a dare il giusto contributo nella passata stagione, mettendo a referto solo 2 gol e 5 assist in 27 presenze fra campionato e coppe. Alla Roma il giocatore piace, ma i giallorossi non sono l'unico club sulle tracce del giocatore, che è nel mirino anche di Inter e Monza. L'Atalanta valuta il giocatore circa 10 milioni di euro, il colombiano ha un ingaggio da 3 milioni a stagione.