tmw Roma, Under in viaggio per Marsiglia. Definita anche la cessione di Pau Lopez

vedi letture

L'asse Roma-Marsiglia non è mai stato così caldo. Dopo le trattative degli ultimi giorni, infatti, è stata trovata l'intesa totale per il passaggio in Francia di Cengiz Under e Pau Lopez. L'esterno turco - ultima stagione in prestito al Leicester - è in queste ore in viaggio per Marsiglia col suo entourage, dopo l'incontro avvenuto tra l'agente e il presidente Longoria che ha sciolto gli ultimi dubbi. Affare definito anche per il portiere (prestito da 500mila euro, riscatto a 12 milioni che si trasforma in obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi), con lo spagnolo che si trasferirà all'OM nel corso della prossima settimana.