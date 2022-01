tmw Salernitana scatenata: Izzo, Fazio e Verdi i più vicini. Saranno giorni di fuoco

La Salernitana è scatenata sul mercato. Tanti i nomi sul tavolo di Walter Sabatini, che da quando è diventato un dirigente dei campani ha aperto molte piste, ma sono tre quelli che sono più vicini alla firma con i granata. Il primo, quello a un passo dalla chiusura, è Simone Verdi, che con Juric non ha trovato praticamente mai spazio al Torino e che quindi non vede l'ora di ricominciare altrove per rilanciarsi.

Due difensori.

Gli altri due sarebbero invece rinforzi per il reparto arretrato e i nomi sono quelli di Armando Izzo, sempre dal Torino, e Federico Fazio, fuori rosa alla Roma fin dal giorno dell'arrivo di Jose Mourinho in giallorosso. Rinforzi di categoria per mantenere la Serie A. La Salernitana è pronta a essere una delle regine del mercato nell'ultima settimana di gennaio.