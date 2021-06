tmw Samp, il Celta chiede il 3° prestito consecutivo di Murillo. Possibile solo a due condizioni

Nuova richiesta di prestito del Celta Vigo per Jeison Murillo. Come raccolto da TMW, il club galiziano nelle ultime ore avrebbe proposto alla Sampdoria quella che sarebbe la terza cessione a titolo temporaneo consecutiva del centrale colombiano. Un'operazione che lascia però perplessi i blucerchiati, intenzionati a cedere a titolo definitivo il giocatore in scadenza di contratto nel 2023 dopo un anno e mezzo di prestito tra le fila dei Celestes.

Per Murillo, nell'ultima stagione, si contano 32 presenze e 2 gol col Celta, che si guarda intorno a caccia di un difensore e sogna di riportare a casa ancora una volta il classe '92 ex Inter. Scenario possibile solamente a queste due condizioni: se il nuovo allenatore doriano non deciderà di puntare su Murillo e se un terzo club non presenterà un'offerta più vantaggiosa.