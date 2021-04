tmw Simy lascerà il Crotone a fine stagione, Stroppa: "Merita ogni cosa positiva..."

Nwankwo Simy lascerà il Crotone al termine di questa stagione. Dopo 33 giornate il centravanti nigeriano è il terzo miglior marcatore del campionato, alle spalle di Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku. E ha deciso che non proseguirà in Serie B con la maglia dei pitagorici la sua carriera. "Simy a fine stagione andrà via", ha detto Cosmi dopo la vittoria per 4-3 sul campo del Parma. .

Di Simy, ai microfoni di TMW ha parlato quest'oggi anche il suo ex allenatore, Giovanni Stroppa: “Gli voglio un bene dell’anima. Sono felicissimo per lui, per il suo momento. Merita ogni cosa positiva”.